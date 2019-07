Massive mængder vand var mere end kloakkerne kunne klare: Flere veje lukket i Middelfart

Middelfart: Eftermiddagens store regnskyl og massive mængder vand var mere end kloakkerne kunne klare flere steder i byen.

Onsdag eftermiddag kort før klokken 16 kunne Trekantbrand på Twitter fortælle, at flere veje i både Middelfart og Fredericia var lukket på grund af vand. Flere steder skulle kloakdæksler også være skudt op, og brandvæsnet beder derfor folk om at passe på, når de færdes i byen.

Teknik- og miljødirektør i Middelfart Kommune, Thorbjørn Sørensen, fortæller, at der er tre steder i kommunen, hvor vandet lige nu volder store problemer. Det drejer sig om Gammel Strandvej i Middelfart, Viaduktvej i Middelfart og vejen under jernbanen i Kauslunde.

- Vi vidste godt, at der ville komme vand, og derfor har vi også folk på vagt. Men vi er overraskede over mængden, siger han og tilføjer, at han ikke har hørt om kloakdæksler, der skulle være skudt op i Middelfart.

Medarbejdere i kommunens vejafdeling er lige nu på vej rundt for at sætte afspærring op og undersøge, hvorvidt kloakkerne er stoppet de steder, der ligger vand på vejene.

- Jeg kan ikke mindes, at det nogensinde er sket så pludseligt, som det her. Det er ret voldsomt, siger Thorbjørn Sørensen.

I Fredericia arbejder både brandvæsen, vejvæsen, skadeservice og Fredericia Spildevand på at få styr på situationen, hvor følgende gader blandt andet er spærret: Lunddalsvej, Snoghøj Landevej, Kystvejen, Indre Ringvej, Oldenborggade og Søndermarksvej.

Trekantbrand melder, at der også er massive problemer i Middelfart, hvor man også har medarbejdere på arbejde for at hjælpe med at håndtere vandmasserne.