Masser af velkendte sange: Der er tæt på udsolgt til Open Air

Båring Mark: Tvillingegården bliver igen ramme for de udendørs koncerter, når der onsdag 14. august er Open Air for 11. gang.

Tvillingegårdens Old Mixers spiller fra klokken 9 ved indgangen til Open Air, mens Dario Campeotto er første mand på den store scene med et repertoire, som publikum kan synge og nynne med på. Dagen fortsætter med masser af velkendte sange og melodier, som indbyder til fællessang.

Her kan man også opleve Lotte Riisholt, der de seneste år har slået sit navn fast som en at de sangerinder, der oftest er med på dansktoplisterne. Hun har fået priser både som årets kvindelige dansktopsolist og også for det bedste dansk-top hit.