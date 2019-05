Marsvin afsporede vælgermøde på Lillebælt

En fiskekutter fyldt med politikere og medlemmer af Friluftsrådet sejlede ud på Lillebælt for at snakke friluftspolitik.

Middelfart: Socialminister Mai Mercado (K) og folketingsmedlemmerne Julie Skovsby (S) og Rasmus Helveg Petersen (R) steg forleden om bord på fiskekutteren Mira III i Middelfart til valgdebat med Friluftsrådet.

De tre folketingskandidater på Fyn samt Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd (S) tog debatten op med Friluftsrådets nye formand Niels-Christian Levin Hansen, direktør Jan Ejlsted og de lokale kredsformænd for Friluftsrådet på Fyn.

- Vi er alvorligt bekymrede for den nye havplan. Den har et meget ensidigt fokus på den industrielle del af havet. Hvor er det rekreative perspektiv? Vores ønske er, at en balance mellem erhvervslivet og friluftslivet bliver tænkt ind i havplanen, sagde Friluftsrådets formand Niels-Christian Levin Hansen ifølge en pressemeddelelse.

Blandt andet Rasmus Helveg Petersen var enig og villig til at se på balancen:

- Jeg synes, vores havmiljø er presset. Både på biodiversiteten og det rekreative perspektiv. Jeg har stor interesse i at gå ind og pille ved balancen i havplanen - for det erhvervsmæssige fylder uhensigtsmæssigt meget.