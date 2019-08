Den butiksansatte Maria Lund Nielsen, 45 år, er egentlig slet ikke særlig rebelsk. Alligevel er hun indstillet til Fyens Stiftstidendes Bland dig Prisen, da hun gør en stor indsats for at råbe på bedre forhold i kommunens daginstitutioner.

Foreløbig ni personer mener, at Maria Lund Nielsen, 45 år og fra Middelfart, skal løbe med prisen, da hun siden april har kæmpet for flere hænder i vuggestuer, børnehaver og sfo'er.

En kamp, "børnene er for små til at forstå", og "de voksne nok har for travlt til virkelig at indse".

Fyens Stiftstidende hylder med Bland dig Prisen værdien af lokalt at blande sig på Fyn.Prisen på 25.000 kroner går til en person eller en gruppe, der har taget originale initiativer, der har gavnet fællesskabet lokalt og måske endda regionalt.Prisen skal også bruges på formål, der styrker fællesskabet.Du kan indstille din kandidat ved at sende en mail til blanddig@fyens.dk frem til 23. august.Skriv navnet på den person eller gruppe af personer, du gerne vil indstille og begrund, hvorfor vedkommende skal have prisen. Skriv også dit eget navn og telefonnummer.Alle indstillede til prisen, begrundelsen for det og navnet på den, som har indstillet, offentliggøres på fyens.dk og i Fyens Stiftstidende.Bland dig Prisen uddeles for syvende gang ved Det Fynske Folkemøde i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense lørdag 7. september 2019.Du kan følge med i indstillingerne til prisen ved at følge Bland dig Prisen på Facebook.

Knokler 25 timer om ugen

Henover sommeren har ildsjælens motor ikke stået stille. Tværtimod.

Onsdag aften løb et gratis foredrag af stablen på Kulturøen i Middelfart, hvor en håndfuld lokalpolitikere, forældre og andre interesserede var mødt op for at blive klogere på, hvilken betydning forholdene i daginstitutioner har på de små.

Maria Lund Nielsen er en smule overvældet over, at så mange mener, at hun bør indstilles til Bland dig Prisen.

- Når man laver sådan noget her, kan man godt føle sig en lille smule ene. Så er det rart, når helt almindelige mennesker stiller sig frem og siger, at det betyder noget for dem, siger hun.

- Vi lever et eller andet sted i et jantelovssamfund, så det er en fed følelse at få, og det giver en gejst til at blive ved, understreger hun og indrømmer, at hun godt kan bruge 25 timer ugentligt på det aktivistiske arbejde op til en begivenhed som den onsdag aften.