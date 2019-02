Marco fanget i folkeskolen: - Der er nødt til at ske noget, ellers går han under

I snart to år har Britta Petersen og Jan Petersen forsøgt at få deres søn Marco Petersen flyttet fra folkeskolen i Ejby til en specialskole. Marco har Tourette og ADHD, og hans tics er nu så voldsomme derhjemme, at han har svært ved at falde i søvn, han har kradset sig selv til blods, og han har sagt, han ikke vil leve mere. Ejby Skole mener stadig, at folkeskolen er det bedste skolevalg til ham, fordi han klarer sig godt fagligt.

Gelsted/Ejby: - Lad nu være! Jeg vil ikke! Lad nu være!

Gråden kan ikke kun høres i stemmen men også ses på 12-årige Marco Petersens ansigt. Han slæber sig ned af den smalle indkørsel med tunge og langsomme skridt med en nærmest magnetisk kraft, som trækker ham mere mod hjemmet bag ham end mod den ventende bil, hvor hans mor og søster er på vej hen. Der venter en skoledag på Ejby Skole med lige knap 400 elever. For Marco er det at være i en klasse med 26 elever en kraftanstrengelse, for med Tourettes syndrom, ADHD, vanskeligheder ved at afkode omverdenen, en manglende forståelse for uskrevne regler, en langsom forarbejdningshastighed og specifikke indlæringsvanskeligheder bliver hverdagen hård, og hårdere end den skal være for en 12-årig dreng, mener forældrene Britta Petersen og Jan Petersen.

Ovenstående er en typisk morgen for familien i Gelsted, som håber, at Marco snart kan komme på en specialskole, så han kan få en nogenlunde normal hverdag som andre 12-årige drenge. De har endda fundet en skole til Marco, som de mener vil være god for ham, men Ejby Skole siger nej, fordi han klarer sig godt i skolen, og fordi han har færre konflikter end tidligere, men det er ikke godt nok ifølge forældrene.

- Problemet er, at de ressourcer Marco har bliver brugt på to ting i skoledagen. Det faglige og det sociale. Det vil sige, når Marco kommer hjem, så har han ikke nogen ressourcer tilbage. Han siger, han ikke vil i skole, fordi det er for hårdt, og at han ikke vil leve mere, fortæller en frustreret Britta Petersen, der det sidste halvandet år sammen med Marcos far har prøvet at få Marco i en specialskole.