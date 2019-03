Mangel på hænder: Nyt projekt skal tiltrække kloge hoveder fra udlandet til Dinex

Udstødningsfirmaet Dinex og Middelfart Kommune forsøger sammen med andre at skaffe arbejdskraft fra udlandet

Middelfart: Projektet Moving Global Talent skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for virksomheder at tiltrække og ansætte højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Middelfart-virksomheden Dinex og Middelfart Kommune er blandt de 31 i projektet, som skal udvikle værktøjer og høste erfaringer til gavn for væksten i Syddanmark.? ? ? ? ? ? ? ?

Når Dinex skal udvikle udstødnings-systemer til lastbiler, busser, varebiler og industrikøretøjer, kræver det arbejdskraft med særlige kompetencer.

- Men der er rift om den type arbejdskraft, og ofte må vi uden for landets grænser for at hente medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer, fortæller Lars O.B. Petersen fra Dinex i en kommunal pressemeddelelse.

At rekruttere og fastholde en medarbejder fra Kiev kræver mere og andet af en virksomhed end at hente en medarbejder fra nærområdet eller Danmark i øvrigt.

Det er ifølge Lars O.B. Petersen derfor, at Dinex er gået med i samarbejdet mellem private virksomheder, Region Syddanmark og syddanske kommuner og herunder Middelfart Kommune.

Borgmester Johannes Lundsfryd (S) ser projektet som ét ud af mange tiltag:

- Det går stærkt i vores virksomheder. Samtidig er ledigheden lav. Som kommune bør vi sikre virksomhederne et godt rekrutteringsgrundlag. Deres vækst er også en forudsætning for vores velfærd.

Derfor arbejder Middelfart Kommune med opkvalificering og uddannelse af ledige målrettet brancher med mangel på arbejdskraft, og med at hjælpe virksomhederne med at uddanne medarbejdere. /SH