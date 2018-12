Mangel på brandmænd: Har brug for en håndfuld nye kolleger

Inden for ganske få år får brandstationen i Ejby brug for en hel håndfuld nye brand-kolleger. Flere går på pension, og der er ikke mange, der har mulighed for at tage over. Det er specielt dagtimerne, det er kritisk at finde folk til.

Ejby: Når uheldet er ude, så regner vi alle med, at mændene i de røde biler med de blå blink indfinder sig inden for kort tid. At vi får den hjælp, vi har brug for. Det er jo en selvfølgelighed. Men situationen er rent faktisk den, at der er stor mangel på brandfolk i hele landet. Også i Ejby mærker man, at der mangler folk.

Stationen mangler lige nu et par brandmænd til at indgå i vagtplanen, men inden længe vil manglen være endnu større. For fire brandmænd nærmer sig en alder, hvor de ikke længere har lyst til at drøne af sted med sekunders varsel døgnet rundt. De fire mænd har en gennemsnitsalder på 70, og nye kræfter bliver nødt til at tage over, hvis der fortsat skal være god service, når huset brænder, eller bilen skrider af vejen.

Problemet opstår primært i dagtimerne, hvor de fleste mennesker er på arbejde. Derfor efterlyser holdleder Brian Martinsen folk, der med få minutters varsel kan slippe det arbejde, de er i gang med. Derfor skal det være lokale folk, der også gerne arbejder lokalt, for fra alarmen lyder, og til den første bil skal være kørt af sted, må der højst gå fem minutter. Ifølge holdlederen handler det også om, at de arbejdsgivere, der har potentielt egnede brandmænd ansat, ikke vil lade deres folk gå i arbejdstiden.

- Det er nok det største problem, vi har, siger Brian Martinsen, der ønsker sig, at flere arbejdsgivere ville lade deres folk gå i de timer, det kan tage at rykke ud.