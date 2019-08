Mange interesserede fra nær og fjern: Boligforening viste nye boliger i gammelt rådhus

Ejby: Folk trodsede regnvejret og mødte talstærkt op i Ejby, da Boligforeningen Lillebælt holdt åbent hus på Rådhusstrædet i Ejby. Det er det gamle Ejby rådhus.

Der var trængsel for at komme ind og se de seks boliger, der var åbnet op for besøgende i dagens anledning.

Det oplyser boligforeningen i en pressemeddelelse.

Boligforeningen anslår, at der var cirka 300-400 mennesker forbi.

Nogle af gæsterne kom fra så eksotiske steder som København, Mors og Kolding. /EXP