"Mandfolk på MTB" er klar til at køre

Middelfart: Hvis man fylder godt i landskabet, er mand og har en fungerende mountainbike og en cykelhjelm, så er det relevant at tjekke Motionscykelklubben Baghjulets tilbud. Hos "Mandfolk på MTB" er det sociale i centrum og absolut ikke, hvem der ser bedst ud i tætsiddende cykeltøj.

En af initiativtagerne til "Mandfolk på MTB" i Middelfart er Thomas Østergaard, tidligere deltager i programmet "Rigtige mænd".

- Da jeg var med i "Rigtige mænd", oplevede jeg, at det er nemmere at komme i gang med at motionere, når man gør det sammen med andre, som man har det sjovt sammen med. Og jeg vil gerne være med til, at andre får den samme oplevelse, siger Thomas Østergaard.

Der er ingen planer om, hvor hurtigt man skal køre til "Mandfolk på MTB". Man skal bare have det sjovt sammen. Søndag 31. marts klokken 10 kører mandfolkene afsted for første gang fra Søbadet i Middelfart.

Derefter kører de hver søndag på samme tidspunkt og fra samme sted. Der er plads til alle, og man skal bare møde op.