Mand brød ind på byggepladsen ved Den Gamle Lillebæltsbro: Nu skal han i fængsel i seks måneder

Middelfart/Fredericia: En 50-årig mand fra Fredericia er blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel efter at have begået flere indbrud i Trekantsområdet.

Det oplyser anklagerfuldmægtig ved Fyns Politi, Karen Lykke Jensen.

Han blev fældet af et indbrud, som foregik 10. maj i år, hvor han og en anden mand åbnede hegnet og skaffede sig adgang til en skurvogn på byggepladsen ved Den Gamle Lillebæltsbro.

Her stjal de noget mad og en jakke, men de nåede ikke at komme af sted med tyvegodset, før politiet dukkede op og arresterede begge mænd på stedet.

En person med adgang til en videoovervågning havde nemlig observeret, at der var nogen, som rodede rundt på pladsen, og kontaktede politiet.

Den 50-årige blev varetægtsfængslet, da han er tidligere straffet og havde flere sager, som skulle bedømmes, og politiet havde grund til at tro, at han ville begå mere kriminalitet.

Derfor var begge mænd indkaldt i Retten i Odense, men den ene mand dukkede ikke op i retten, fordi der ikke var lovligt forkyndt, og derfor blev sagen udskilt (gjort til en selvstændig sag, red.)

- Dét at være varetægtsfængslet er ret indgribende i ens liv, fordi man sidder frihedsberøvet. Så for den tiltalte i dag drejede det sig om at få sagen gjort færdig, og det hensyn vejede så tungt, at man valgte ikke at udsætte sagen, men udskille den anden sag, forklarer Karen Lykke Jensen.