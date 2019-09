Maja går all in på at redde kloden: Dropper nyt tøj, æg og mælk

18-årige Maja Knudsen er et bevidst menneske. Hun har taget en række aktive valg omkring hvilket tøj, hun vil gå i, og hvilken mad hun vil spise. Alt sammen for miljøets skyld.

- Jeg gør det primært for miljøets skyld og for, at der ikke bliver for meget affald. Jeg blev mere opmærksom på, hvilken indflydelse tøjindustrien har. Jeg begyndte at se nyheder og dokumentarer om emnet, fortæller den nu 18-årige gymnasieelev.

Allerede i 9. klasse blev hun inspireret af sin søster, der også var begyndt at gå i genbrugstøj. Under et år på efterskole tog det for alvor fart, og i dag er det en måde at anskue verden på.

Middelfart: Det er to år siden, at Maja Knudsen købte et stykke nyproduceret tøj. Det var et par shorts. Hun har taget nogle bevidste valg, som hun holder sig til: Hun går i genbrugstøj, er veganer og er bevidst om, hvorfor hun er det.

Der produceres på verdensplan 150 milliarder stykker tøj om året. Kun overgået af olieindustrien regnes beklædningsindustrien for at være den mest forurenende i verden.Produktionen af tøj står for mere end 10 procent af verdens samlede udledning af CO2. Hver dansker køber i gennemsnit 16 kilo tøj om året, og halvdelen af det tøj, vi ikke længere bruger, havner i skraldespanden. Danskernes forbrug af tøj er steget med 20 procent siden år 2000 og ligger i dag 35 procent over verdensgennemsnittet. Der bruges 11.000 liter vand til at fremstille et kilo genbrugstøj: Det vil sige, at det koster omkring 1500 liter vand at producere en t-shirt. Dette skyldes, at bomuld produceres i dele af verden, hvor der ofte er vandmangel. Mellem 60 og 80 procent af alt tøj kunne bruges til en eller anden form for genbrug, men i stedet havner meget af det i skraldespanden sammen med alt det andet affald. Det tøj, der havner i skraldespanden, udgør 90.000 ton årligt. Kilder: Dagbladet Information, Røde Kors, Politiken, dr.dk. Research: Sofie Rosa Andersen, Christine Grønfeldt, Sille Blendstrup Andersen, Stine Lange, Middelfart Gymnasium.

- Jeg vil helst undvære mælk og æg. Hvis jeg er ude at spise, kan jeg godt spise noget med mælk og æg i, men når jeg selv laver mad, så er det vegansk, fortæller gymnasieeleven, der indimellem godt kan møde folk, der synes, at det er lidt vildt, at hun har valgt at blive veganer.

Og efter lidt tid som vegetar kom hun også til at undersøge både mælkeindustrien og forholdene for høns. Det harmonerede heller ikke med hendes opfattelse af, hvordan hun ville behandle verden og de væsener, der lever i den.

Med en udvidet horisont efter at have undersøgt emnet grundigt tog Maja Knudsen endnu en beslutning: Hun ville også være vegetar.

Vintage-bukser

Selv om hun er meget bevidst om klodens fremtid og tager sit slæb med at sikre fremtiden, så er der alligevel ting, man ikke kan opnå ved at gå i en genbrugsbutik: Moderne tøj.

- Jeg handler også på vintage-markeder. Mest bukser. Her kan jeg finde tøj, der stadig er smart. Jeg kan ofte finde gode ting i Storms Pakhus, hvor der er private, der lejer en stand og sælger deres tøj fra, siger hun.

Det kan altså godt være et stort arbejde at være en bevidst forbruger, for når man ikke vil gå ind i en kædebutik og hive et par bukser ned af hylden i sin størrelse, så må man på arbejde. Men Maja Knudsen ser det ikke som et problem. Det er for hende en måde at anskue verden på.

Der er dog én ting, der kan være svært at forene sig med, når man går i genbrugsbutikker: Brugt undertøj og sokker. Og her går Maja Knudsens grænse også, men her leder hun i stedet efter noget, der lever op til nogle af hendes andre principper.

- Jeg finder det på nettet, og det skal være bæredygtigt og produceret under ordentlige forhold, understreger hun.