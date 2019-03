Mads og Charlottes livsprojekt: Naturskole er i fuld gang med stor udvidelse

Mads Brodersen satser alt, hvad han ejer og har på Vends Motorik- og Naturskole i Udby, hvor han for to år siden købte en gammel gård for at skabe en kursusejendom, hvor privatliv, arbejdsliv og udeliv får lov til at smelte sammen, og hvor naturen er centrum. Hunden Møffe får en tur i et vandhul bag gården, som gerne skal blive til en lille sø, hvor padder og andre dyr, skal have lov til at udfolde sig. Foto: Peter Leth-Larsen