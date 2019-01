Månedens frivillige forening: Broen til livet udpeget til vinder

Middelfart: Hver måned udpeger Frivilligcenter Middelfart en "månedens frivillige forening" blandt centrets 60 medlemmer. Det gør man blandt andet for at markedsføre frivilligheden i Middelfart Kommune, men naturligvis også for at hylde den frivillige indsats i de mange foreninger. I januar måned faldt valget på Værestedet Broen til Livet. Værestedet er et brugerstyret værested for clean og ædru borgere og for pårørende til disse.

På værestedet kan du opleve et godt fællesskab i en varm atmosfære med brugere, som altid er villige til at snakke eller lytte over en kop kaffe. Værestedet drives udelukkende af de frivillige, og disse har stor indflydelse på, hvordan hverdagen skal se ud.

Bestyrelsen for månedens forening fortæller: "Vi bor i Teglværksgade 14 og har åbent mandag til fredag fra 14-18.30. Der er fællesspisning i det omfang brugerne ønsker det, og vi sørger i fællesskab for indkøb, planlægning, kartoffelskrælning, madlavning og oprydning. Et varmt måltid mad i vores varme fællesskab koster 25 kroner"

Værestedet Broen til Livet arrangerer også udflugter og andre aktiviteter for brugerne.