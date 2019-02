Månedens forening: Tvillinggården er en fantastisk gave til områdets ældre

Mændene mødes to gange om ugen og har altid gang i et større projekt. I år drejer det sig om indretning af et aktivitetslokale i annekset.

Formanden for venneforeningen, Aasta Petersen, fortæller, at alt på Tvillingegården bliver drevet med frivillig arbejdskraft, og det omfatter både renovering, vedligeholdelse, rengøring og servicering af selskaber.

Historien bag fristedet for ældre er, at tvillingerne Edvard og Harald Larsen ved deres død i halvfemserne havde testamenteret deres gård og formue til de ældre i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby Kommune. Gården ejes af en fond og støttes af Tvillingegårdens Venners 410 medlemmer, hvoraf 70 er aktive frivillige, ligeligt fordelt på mænd og kvinder.

Et væld af aktiviteter

Hver sommer holder Tvillingegården en Open Air Koncert - i år bliver det 14. august med deltagelse af blandt andre Dario Campeotto. Anden pinsedag er der friluftsgudstjeneste, der er kunstmalerhold, strik, kortspil og snak. Der er folkedans og krolf, musik- og swinggruppen øver hver tirsdag, og en søndag hver måned i sommerperioden er der enten foredrag eller musik.

- Vi frivillige synes, at Tvillingegården er et fantastisk sted med en pragtfuld udsigt over Båring Vig. Her er plads til alle, der vil give en hånd med, lyder det fra Aasta Petersen.