Månedens forening: Bhutanesere flyttede fra bjerge til bakker

Bhutanesisk Samfund Middelfart arbejder for at præsentere viden om bhutanere og bevare det bjergrige lands kultur, identitet, sprog og historie.

Middelfart: Månedens forening i Frivilligcenter Middelfart er Bhutanesisk Samfund Middelfart.

Det er en forening, hvis formål er at hjælpe flygtninge fra Bhutan (etniske nepalesere) med integration i det danske samfund. Foreningen blev stiftet i juni i fjor og har omtrent 70 medlemmer. Formanden, Purna Dahal, var en af de første som kom til Middelfart tilbage i 2009. Han fortæller, at foreningen arbejder for at præsentere generel viden om bhutanere og for at bevare og fremme bhutanesisk kultur, identitet, sprog og historie.