Middelfart: Bente Mikkelsen fra Fuglebjerg på Vestsjælland var både rystet og målløs, da hun som turist midt i august overværede en gruppe skoleelever knække grene af nogle æbletræer ved Naturcenter Hindsgavl, og hvor æblerne blev brugt som kasteskyts.

Det berettede hun om i et læserbrev forleden, som fik adskillige folk til tasterne under kommentarsporet på Fyens.dk og på avisens Facebookside Vores Middelfart.

Flertallet bakkede læserbrevsskribenten op og undrede sig over, hvorfor en pædagog eller lærer ikke greb ind.

Også Middelfart Kommune reagerer nu på hændelsen, hvor man betegner den som yderst sjælden, da langt de fleste børn, forældre, pædagoger og lærere godt ved, hvordan man skal opføre sig for at passe på naturen.

"Alligevel vil vi efter denne episode tage et kritisk blik på vores infofoldere, den direkte naturvejledning og opslag i og omkring naturcenteret for at se, om der er noget, vi kan gøre tydeligere, klarere eller mere forståeligt", konstaterer kommunen i svaret.