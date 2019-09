Målløs turist i læserbrev: Skrigende skoleunger kastede sig over stakkels æbletræer

Som turist i Middelfart Kommune gik besøget til Naturcenter Hindsgavl.

Jeg havde med glæde læst, at Middelfart Kommune gør meget for naturens bevarelse, til gavn og glæde for såvel borger som turister, der kan få naturoplevelser og desuden et sted med aktiviteter blandt andet for skoleklasser. En fredag midt i august gik turen til Naturcenter Hindsgavl på en dejlig sommerdag. Ved ankomst var der meget aktivitet af skoleklasser, hvilket må være en skøn oplevelse for børn at få brugt sin energi.

Om der var regler for god opførsel af disse børn på pladsen, samt læring af hvordan man behandler naturen, fik jeg da oplevet.

I et område er der plantet små æbletræer, som stod flot i deres spæde start med fine æbler på, som ikke var modne.

Dette syn varede kort, indtil en flok skrigende unger kastede sig over de stakkels træer og knækkede grene og plukkede æbler for derefter at bruge dem som kasteskyts mod hinanden. Alt imens pædagoger stod og så, at ungerne begik hærværk mod de små træer.

Så er det, jeg spørger, om det er måden, fremtidens unge skal lære om naturen på? Er det i orden at ødelægge og udøve hærværk, når det er offentlig ejendom, og kommunen har anlagt?

En pædagog blev spurgt, om han syntes, det var o.k. med det hærværk, som børnene havde gang i. Svaret tilbage var, at det skulle andre ikke blande sig i.

Er det den pædagogiske læring, der gives til 4.-5. klasses skolebørn om ophold i naturen, er jeg målløs.

Hvor er det pædagogiske ansvar, eller er det det, man forstår ved fri leg?

Jeg håber for dette dejlige naturcenter, at der kommer gæster, der behandler stedet med respekt.

En rystet turist på besøg i Naturcenter Hindsgavl.