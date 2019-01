Lystfiskermesse fik succesrig ilddåb

Middelfart: For første gang nogensinde kunne man søndag finde en lystfiskermesse i Middelfart.

Det var Middelfart-vennerne, Claus Thaisen og Thomas Olesen, der i et festligt lag var blevet enige om, at de da sagtens kunne lave sådan en messe. Ingen af dem fisker ret meget, men det er der tilsyneladende andre, der gør. De to sendte en forespørgsel ud på facebook om, om der kunne være interesse for en lystfiskermesse. Og det var der. Ret stor, endda.

20 udstillere havde derfor taget deres udstyr med til Lillebæltshallerne, og der var flere besøgende, end venneparret havde turde drømme om. Ret beskedent siger de, at det er gået "over forventning".

- Vi havde snakket om, at hvis der kom mellem 200 og 300, så havde det været vildt. Men nu er klokken 13, og der har allerede været omkring 700 inde, sagde Thomas Olesen, der har snakket med besøgende, der er kommet hele vejen fra nordjylland og København for at deltage i messen i Middelfart.

- Måske er lystfiskermesser en mangelvare, sagde Thomas Olesen.