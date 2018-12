Lys fremtid: Flere penge til mindre foreninger og udvalg

Nordvestfyn: Har din forening brug for økonomisk håndsrækning til småprojekter næste år? Så er der måske hjælp at hente i den såkaldte Småprojektspulje. Middelfart Byråd har afsat 250.000 kroner, som kan gives til lokaludvalg, foreninger, der arbejder for mindre, almennyttige projekter og tiltag. Bureaukratiet omkring småprojekterne er minimalt, og der er muligt at søge op til 25.000 kroner til sit projekt. I forhold til sidste år er puljen ændret, så der godt kan søges fra samme lokalområde flere gange. Sidste år modtog puljen 68 ansøgninger og var i stand til at hjælpe de 41.