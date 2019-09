Lukker tomrummet efter Fætter BR: Minikartellet gror ind i nabobutikken

Hvad er der brug for i Middelfart? Det har man lyttet til hos Minikartellet, der nu udvider med 200 kvadratmeter butik, hvor der bliver plads til at tumle til babyrytmik og børneyoga, sidde en stille stund i et ammerum, modtage babybehandlinger i behandlerrummet og meget mere. Ikke mindst kommer der nu legetøj på hylderne, og det lukker et stort tomrum efter Fætter BR.

- Vi har lyttet til vores kunder, der efterspørger legetøj. Efter Fætter BR lukkede, har vi manglet en legetøjsbutik i den her by, siger Kathja Kingo.

Amme- og tumlerum til de mindste, behandlerrum til zoneterapi, babymassage og andre behandlere, der har lyst til at leje sig ind for en dag, plads til babyrytmik og -motorik, børneyoga, mere plads til alt det tøj, der venter på at komme til salg, og ikke mindst: Legetøj.

Heldigvis var der ledige butikslokaler lige inde ved siden af, hvor der tidligere var blomsterbutik, og her er der mange og store planer for, hvad der skal ske:

Men der kommer mere til mini og mor, når kalenderen runder oktober. Genbrugsbutikken, der er baseret på, at private lejer en reol, hvorfra de sælger deres gode, brugte sager til både mor og barn, åbnede i februar, og har haft så stor medvind, at det nu er blevet nødvendigt at udvide.

Manglede noget til de mindste

For det forretningsdrivende makkerpar har det været altafgørende, at de har lyttet til deres kunder. Det er der kommet mange initiativer ud af, og i den ombæring er Johanna Skovgaard kommet ind i billedet. Hun vil fremover tilbyde babyrytmik og -motorik i lokalerne, der først skal shines op.

- Da jeg kom til byen her for to år siden, fik vi barn nummer tre, og der var ingenting for de mindste. Der var ikke et sted at gå hen og være, fortæller Johanna Skovgaard, der i sin barsel gik og grublede over, om hun måske kunne være med til at lave tilbud for nye borgere i byen og for deres barslende mødre.

- Jeg har nu orlov fra mit arbejde som skolelærer, og i det år vil jeg forsøge at kunne komme til at leve af at tilbyde babyrytmik og - motorik, gravidsvømning og babysvømning, siger hun.

Derfor glæder også hun sig til oktober, når lokalerne til det udvidede Minikartellet gerne skulle stå klar.