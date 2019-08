Lommetyverier i to forskellige supermarkeder i Middelfart: Tyv stjal husnøglen og begik indbrud

Tre forskellige personer var torsdag udsat for lommetyveri, da de handlede i supermarkeder i Middelfart.

Middelfart: Torsdag var en træls dag for flere handlende i Middelfart. Både i Lidl og i Kvickly oplevede kunder at få stjålet pung og nøgler. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Et rigtig kedelig overraskelse fik beboeren i en ejendom på Odensevej sig, da hun efter en tur i Kvickly kom hjem til et soveværelse, som var blevet gennemrodet af en indbrudstyv. Nøglen til boligen fik hun stjålet, da hun handlede i Kvickly, og da hun kom hjem stod en kommodeskuffe i soveværelset åben, hvorfra der var stjålet smykker - blandt andet to halskæder. Indbruddet skete torsdag 29. august mellem klokken 12.05 og 13.30.

Kort forinden - nemlig mellem klokken 11.20 og 12.00 - opdagede en kvinde, at hendes taske var forsvundet fra rollatorkurven, mens hun handlede i Kvickly. Hun gik derfor rundt i butikken igen i forsøget på at finde den, men uden held. I tasken var nøgler og en pung med kontanter og et sygesikringsbevis.

Også i Lidl på Brovejen var en lommetyv på spil torsdag formiddag. Her opdagende en handlende, at hans sorte pung var forsvundet fra bukselommen, da han skulle til at betale. Pungen blev stjålet i tidsrummet mellem 11.15 og 11.45.

Ifølge Fyns Politi er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der er tale om de samme gerningsmænd, og politiassistent Poul Hollensted oplyser, at sagerne derfor efterforskes separat. Næste skridt i efterforskningen er, at videoovervågning fra supermarkederne skal ses igennem.