Lokaludvalg kalder til stormøde: Nu der fokus Grønærten eller den gamle stationsbygning som nyt kulturhus i Nørre Aaby

Nørre Aaby: Kampen for at på stablet et kulturhus på benene i Nørre Aaby fortsætter, og onsdag den 13. marts indkalder lokaludvalget i byen til stormøde med netop dette på dagsordenen.

Ifølge formand for Nørre Aaby Lokaludvalg, er et kommende kulturhus udvalgets vigtigste mål, og derfor har man inviteret formanden for kulturhuset i Munkebo, Willy Anderskov, til at fortælle om, hvordan og hvorfor kulturhuset nordøst for Odense er blevet en så stor succes.

Udover besøget fra Munkebo, er der på mødet lagt op til debat om fremtidens kulturhus i enten Grønærten eller den gamle stationsbygning.

Grønærten er ifølge lokaludvalget et oplagt sted som Nørre Aabys nye samlingssted. Det skyldes især stedets størrelse, og det, at der er mulighed for en ombygning. Samtidig ligger Grønærten centralt i byen, og ved at omdanne bygningerne til et kulturhus, håber lokaludvalget at kunne skabe mere liv i midtbyen.

Den gamle stationsbygning med pakhuset er et andet bud på, hvor man i Nørre Aaby i fremtiden kan samles om alt fra fællesspisning og borgermøder til bibliotek og hjemsted for det lokalhistoriske arkiv. Problemet er dog ifølge lokaludvalget, at den er i ringe stand og dyr at renovere. Derfor er håbet, at Middelfart Kommune køber bygningen og påtager sig renoveringsopgaven.

Nørre Aaby Lokaludvalg håber desuden, at der på mødet bliver dannet en projektgruppe, som skal arbejde med at få et kulturhus til byen.

Mødet foregår på Eisbjerghus Efterskole fra 19-21.30.