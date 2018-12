Lokalredaktøren om 10:10-tur: - Målet er nået

Kære læser

Med indholdet i dagens avis afslutter vi på Middelfart-redaktionen vores december-tur.

10 lokaliteter på 10 dage var missionen. Målet var at komme i snak med så mange læsere og brugere af vores indhold som muligt. Målet var at finde nye historier, skabe nye kontakter og få et endnu skarpere blik på, hvad der sker i de forskellige områder af Middelfart Kommune, som er redaktionens dækningsområde og eksistensberettigelse. Vi vil som medie også meget gerne spille en rolle i forhold til at finde løsninger på lokale udfordringer.

Målet er nået.

For vi har talt med rigtigt mange, lyttet til endnu flere og fået en bunke af gode tip, inspiration og ikke mindst reelle historier med os hjem. Historier, som du kommer til at kunne læse i Fyens Stiftstidende og i Melfar Posten hen over julen, ligesom vi kommer til at følge op på flere af de fine tip, vi har fået, når 2018 bliver til 2019.

Vi har også taget rollen som arrangør dels ved et Café Stiften-arrangement hos Gældsstyrelsen - dels ved et fyraftensmøde i Nørre Aaby og via en spørgetime på Egebo Plejecenter.

Som beskrevet tidligere er vi igang med et større journalistisk udviklingsprojekt i Middelfart. Projektet handler kort og godt om at komme tættere på dig, der læser vores historier med det formål at sikre os, at vi som medie er relevant for dit liv og din hverdag. Så relevant, at du har lyst til eksempelvis at bruge 49 kroner om måneden på et plus-abonnement på Fyens.dk. Jeg plejer at sige, at det svarer til en kop kaffe og en fransk hotdog nede på tanken. Hvis vi som medie ikke lykkes med at gøre dig tilstrækkeligt interesseret i vores indhold, så kan vi ikke drive den virksomhed, som en mediearbejdsplads også er. Og det er skidt for demokratiet.

Derfor tager vi opgaven ganske alvorligt.

Så når vi gentagne gange får at vide, at der er for få artikler på et avisopslag, at billederne er for store og at "der aldrig står noget fra vores område", så lytter vi til det.

Når vi får henvendelser om huller i asfalten og farlige veje, så tager vi spørgsmålene med til relevante personer hos Middelfart Kommune. Intet er for småt.

Og når vi får henvendelser fra bekymrede læsere, der synes, at nu er dagplejen eller ældreplejen blevet beskåret for meget, så tager vi sagen til politikerne. Intet er for stort.

At slå sig ned med redaktionen på 10 forskellige steder er ikke raketvidenskab, men det har alligevel sendt os på en flyvetur, som vi skal bruge lang tid på at lande fra. Der findes en stolthed og en glæde over alt fra naturen til skoler og butikker uanset hvor i kommunen, man bevæger sig, og det er en fed følelse at være en del af.

Som medie tager vi gerne et medansvar for at gøre Middelfart Kommune til et endnu bedre sted at leve.

Det bliver ikke sidste gang, vi pakker pc'en, blokken og kameraet. Så en klar opfordring herfra til alle, der kunne tænke sig at få besøg næste gang, om at give lyd og række hånden i vejret.

Tak til Gelsted Skole, Føns Nærvarme, FDB-møbler, Gældsstyrelsen og Humlemagasinet. Tak til Nørre Aaby Bibliotek, Park Hotel og Middelfart Erhvervscenter, Egebo Plejecenter, Kalundgaard i Båring og Ejby Brandstation.

Tak til alle, der kiggede forbi. Tak for turen.