Det var vist en folketingsmand fra Nordjylland, der i år 1900 formulerede sætningen om, at "næst efter kønsdriften er jernbanedriften den sværeste at styre".

I 2019 tager vi os her i spalterne den frihed at omformulere sætningen til "Næst efter underlivet er handelslivet det sværeste at styre".

Der er grøde og gløder og handelslivet i Middelfart Kommune lige nu.

Det har der sådan set været længe, men en lang brolukning og en gågadeopgravning fra det tidligere forår har - kombineret med nu to markante butikslukninger hen over sommeren - sat sindene i kog hos såvel de handlende som alle os kunder.

Og heldigvis for det.

For et godt handelsliv er pinedød vigtigt for en by af Middelfarts størrelse. Af mange forskellige årsager, som jeg her og nu blot vil trække sammen til konklusionen, at et godt handelsliv gør det bedre at bo og leve i Middelfart Kommune.

Punktum.

Og derfor er det noget, vi forholder os til. Som kunder, som borgere. Og som avis.

For selv om nethandel har taget og fortsat vil tage sin del af kagen, så er der masser af muligheder for en fremtid, hvor vi fortsat kan nyde service og oplevelsen ved at handle ansigt til ansigt med hinanden i de fysiske butikker.

Det kræver, at den vare og den oplevelse, butikkerne og byerne leverer, er af en sådan kvalitet, at vi som kunder vil gå og køre efter den.

Det er naturligvis lettere sagt end gjort, og det er et langt, sejt træk, som koster kræfter.

Men jo flere, der trækker i den rigtige ende af tovet, jo større chancer er der for at lykkes.

Der er ikke noget nyt i, at vi som medie interesserer os for, hvordan det går med den lokale handel. Vi vil fortsat skrive, når der åbnes, og når der lukkes. Og vi tager ikke misforståede hensyn ved at tage fløjlshandskerne på og undlade at skrive, hvis og når det går skidt.

For det tjener intet formål.

Det er til gengæld nyt, at vi som medie tager aktiv stilling og del i, hvordan vi løser den udfordring, som byen og kommunen står over for.

Det er blandt andet derfor, du fra på mandag 26. august kan begynde at indstille alle dine favoritsteder i kampagnen "Byens Bedste Middelfart 2019", når vi i regi af Melfar Posten sætter os for at hylde vores lokale handels- og kulturliv i hele Middelfart Kommune.

Fordi vi tror på, at ved at fremhæve alle de gode eksempler, så gør det os alle bevidste om alt det, vores lokalområde har at byde på.

Og det er også derfor, vi på torsdag klokken 16.30 går sammen med Brobygning Middelfart om et gå-hjem-møde for alle, der har lyst og tid. Her vil vi spørge ind til arbejdet med gågaden, høre til Brobygning Middelfarts planer for, hvordan de tomme butikslokaler igen kan blive fyldt med liv - og give dig den sidste inspirations-peptalk, inden du skal igang med at indstille kandidater til Byens Bedste-kampagnen.

Og først og fremmest vil vi lytte til alle de forslag, du måtte have til, hvad vi og alle andre kan gøre for at hjælpe byens og kommunens handelsliv til fortsat trivsel.

Man kan jo altid begynde med at handle lokalt.

Jeg håber, vi ses på torsdag. Og jeg håber inderligt, at du kaster dig over indstillingerne til Byens Bedste Middelfart 2019, når den tid kommer.

Længe leve handlen - nu handler vi.