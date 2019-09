Lokalredaktør i kommentar: Du skal åbne din avis - for avisen åbner sig for dig

Tirsdag aften var 26 læsere mødt frem i byrådssalen på Middelfart Rådhus. Ikke for at lytte til politikere, men for at lade sig undervise i, hvordan man skærer en pressemeddelelse til avisen, så budskabet trænger igennem uden unødig støj. Derudover fik læserne en række fif til, hvordan man skriver en god klumme. Dem har vi nemlig i ugeavisen Melfar Posten hver uge, og vi leder hele tiden efter nye skribenter.

Når vi sådan havde invaderet demokratiets højborg - byrådssalen - så skyldes det dels det praktiske forhold, at 26 læsere ville have siddet lårene af hinanden på redaktionen i Havnegade. Men når det nu kunne lade sig gøre at bruge netop det lokale, så lister det sig også ganske fint ind i fortællingen om, hvad det er, vi ønsker at være for læserne. Nemlig relevante i forhold til hverdagen. Og brugbare i forhold til det demokrati, vi alle skal værne så nidkært om.

Så når vi som journalister pludselig påtager os rollen som en slags undervisere, skyldes det ikke en skjult bagtanke om at få læserne til at gøre arbejdet for os. Det skyldes en ærlig interesse i at give så mange som muligt chancen for at blive hørt i forhold til de budskaber, der nu måtte ligge på sinde.

Forleden inviterede vi som avis til gå-hjem-møde i samarbejde med Brobygning Middelfart. Her var emnet de tomme butikslokaler i midtbyen - og ikke mindst, hvad man kan gøre for at fylde dem igen.

Det møde har sat skub på en proces, vi som avis bakker op om. For vi ser gerne et aktivt handels- og kulturliv og giver i disse uger med kampagnen Byens Bedste Middelfart via Melfar Posten vores bidrag til, hvordan vi gør opmærksom på de fysiske butikkers formåen. Du kan stadig nå at indstille kandidater i den kampagne.

På tirsdag kan du komme med os til møde igen. Og tilfældigvis bliver det møde også holdt i byrådssalen, hvor vi ønsker at klæde så mange læsere som muligt på til de kommende forhandlinger om årets kommunale budget.

Derfor tilbyder vi, med hjælp fra Middelfart Kommunes økonomichef Eva Iversen, en gennemgang af, hvad sådan et budget er sat sammen af.

Det eneste, vi ønsker at få igen, er dine input og idéer i forhold til nogle af de centrale områder, som vi ved, politikerne kommer til at forhandle om.

Senere - når møderækken er etableret som noget, der forhåbentlig giver dig værdi som læser - vil vi udbyde møderne til dem, der har et abonnement på Fyens Stiftstidende eller Fyens.dk, for det, synes vi, er rimeligt.

Men lige nu er møderne tilgængelige for alle.

Vi synes nemlig, du skal blive ved med at åbne avisen.

Avisen åbner sig i hvert fald for dig.