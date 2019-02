Ni af kommunens idrætsforeninger har fået et ekstra tilskud. Nu kan andre søge del i foreningspuljen.

Middelfart: Der er kommer lidt ekstra at gøre godt med til idrætsforeningerne i Middelfart Kommune. I 2018 har DIF og DGI's foreningspulje nemlig på baggrund af ansøgninger bevilget i alt 240.000 kroner til forskellige idrætsforeninger i Middelfart Kommune.

Det er tale om hjælp til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter og til at gennemføre tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har drømt om, men som der ikke har været midler til.

- Puljen er med til at udvikle idrætsforeningerne og gøre dem til endnu mere attraktive steder at dyrke idrætten og fællesskabet. Og dermed støtte op om DGI og DIF's fælles ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation, siger DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen, i en pressemeddelelse.

En politisk aftale mellem regeringspartierne samt DF, S, SF og RV betød, at der kunne oprettes en lokalforeningspulje, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer kunne uddele til deres lokalforeninger.