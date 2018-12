Thue Christensen og Ulrik Bomann Knudsen mener, at nybyggeriet i Østergade 19 i Nørre Aaby er placeret for langt fremme, og at lokalplanen ikke er overholdt i forbindelse med byggeriet. Derfor har de nu klaget til Planklagenævnet. Plan- og Byggechef i Middelfart Kommune afviser, at man har overtrådt lokalplanen.