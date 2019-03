Lokale holder på deres ret i hus-sag fra Nørre Aaby: Åbent brev er sidste forsøg

Thue Christensen og Ulrik Knudsen har de seneste måneder kæmpet for at få flyttet det nye byggeri i Østergade 19 i Nørre Aaby længere væk fra fortovet. Nu har de sendt et åbent brev til kommunen som sidste forsøg på at få betonen flyttet.

Nørre Aaby: "Vi mener fortsat, at bygningen skal flyttes til rette placering" - sådan skriver Thue Christensen og Ulrik Knudsen i et åbent brev til byrådet i Middelfart Kommune. Brevet er det sidste indspark i den kamp, de to har kæmpet de seneste mange måneder i forsøget på at få rykket et nyt byggeri i Østergade i Nørre Aaby længere tilbage. Brevet er underskrevet af John Jørgensen, formand for Nørre Aaby Lokaludvalg.

I 2018 begyndte Boligforeningen Lillebælt etableringen af boliger på den gamle biblioteksgrund i Østergade 19 i Nørre Aaby, og ifølge Thue Christensen og Ulrik Knudsen er bygningen placeret alt for langt fremme i forhold til nabobygningen. Siden klagede de to herrer til Planklagenævnet, som dog ifølge Thue Christensen har afslået klagen med den begrundelse, at de to bor for langt fra ejendommen.

- Vi mener, der er lavet en fejl i byggetilladelsen, som kommunen har udstedt, siger Thue Christensen og fortæller, at de fik sig lidt af en overraskelse, da de fik aktindsigt i byggetilladelsen.

Thue Christensen forklarer, at byggetilladelsen indeholder en situationsplan, som viser den nye bygnings placering i forhold til naboejendommen i nummer 15. På den plan, som han mener er den formelle tilladelse til bygningens placering, ses den nye bygning placeret bag naboejendommens facade.