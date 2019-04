Lokale erhvervsfolk sender 'shelterbox' til ofrer for den værste vejrkatastrofe

Ejby: "Den måske værste vejrkatastrofe på den sydlige halvkugle nogensinde".

Sådan beskriver FN den orkan, der har hærget en række afrikanske lande blandt andet Malawi.

Her er næsten en million mennesker blevet akut berørt og mange er blevet hjemløse og ude af stand til at finde husly og klare almindelige hverdagsbehov. På den alvorlige baggrund har Rotary Ejby besluttet at donere en såkaldt "shelterbox" til katastrofeområdet.

- Vi er glade for at kunne bidrage med hjælp til et område i nød, siger Rotary-præsident Anders Busse Rasmussen i en pressemeddelelse.

Anders Busse Rasmussen påpeger, at hjælpen ydes i samarbejde med Rotary Danmarks Hjælpefond, der sørger for at hjælpen kommer hurtigt frem til de områder, der har behov for det. /exp