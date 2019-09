Lokaldebat om butiksliv: Ingen efterspørgsel, ingen forretninger

Münchhausen var en tysk baron, der især var kendt for sine vidtløftige løgnehistorier.

For eksempel den om ridderen, der var på sin hest, der var sunket ned i en mose. Herefter trak han sig selv og hesten op, ved at løfte sig i håret.

Således også "brobyggerne" (paraplyorganisationen Brobygning Middelfart, red.) ved Lene Lawaetz, der vil løfte forretningslivet i gang ved at oprette en pengepulje, der skal fremme genåbningen af detailforretninger.

Ak ja, hvor er forståelsen for, at forretninger lever af efterspørgsel? Ingen efterspørgsel, ingen forretninger. Således er den simple sammenhæng i et kapitalistisk system, som vi heldigvis har her i landet.

Det er en smuk og rørende tanke, som Lene Lawaetz har. Men mon ikke hun er ved at løfte sig selv og "brobyggerne" op ved at løfte sig i håret.

Jeg tror det.

Avisen har forelagt læserbrevet for direktør i paraplyorganisationen Brobygning Middelfart, Lene Lawaetz, men hun ønsker ikke at kommentere det.