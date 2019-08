Lokaldebat: Vi skal som forbrugere tænke os om - ikke kun på at spare den sidste krone

Lokaldebat: Det, som Middelfart oplever nu, er det, vi har gennemgået i omegnsbyer de sidste mange år. Bestemt ikke en god udvikling, helt enig.

Jeg har gennem lang tid tænkt over det, og hvordan vi kan vende udviklingen.

Jeg har selv en lille virksomhed i oplandet og lever af den lokale befolkning.

Men jeg tror, det starter med os selv, lokalbefolkningen.

Vi skal tænke over vores handelsmønstre og de konsekvenser, det har for vores handelsliv.

Er det den rigtige at gå ned i en af butikkerne, få en super god vejledning, prøve den vare, man tænker på at købe, for så at gå hjem og bestille den på nettet med en lille besparelse. Den vejledning koster jo penge til en ansat.

Vi vil gerne have, vores unge mennesker har et fritidsjob. Vi bliver begejstrede, når vi hører om folk, der er kommet tilbage på arbejdsmarkedet ved hjælp af det lokale handsliv. Hvem bliver kontaktet, når der skal nye trøjer til det lokale u12-pige/drenge hold?

Hvem bliver kontaktet, når der skal støttes op om det lokale kulturliv?

Alt dette forsvinder, hvis vi ikke selv som forbruger tænker lokalt, men kun tænker på at spare den sidste krone.

Når først det lokale handelsliv er væk, bliver det utroligt svært at få noget nyt igen og vænne folk til at handle lokalt igen.

Med ønsket om en eftertænksomhed hos os forbrugere og et godt handelsliv i hele Middelfart kommune.