Lokaldebat: Skriv til EU-politikerne

Lokaldebat: Angågende læserbrev fra Anker Jensen i FS 03.07.2019 (omhandlende Borgerservice i Middelfart, red).

I stedet for at benytte Borgerservice er det muligt blandet andet at få bekræftet "die Lebensbescheinigung" hos banken eller en kirkelig institution. Dette fremgår af den attest, der tilsendes fra de tyske myndigheder (se side to nederste højre hjørne på attesten).

Endvidere vil jeg anbefale at skrive til en af de danske politikere i EU om "problemet" med hvert år at skulle udfylde denne attest. Det gjorde jeg for år tilbage og fik svaret, at man arbejder på en løsning. Jo flere der gør opmærksom på dette, jo før bliver der forhåbentlig gjort noget. Da ethvert dødsfald i Danmark bliver meldt til alle myndigheder og diverse bankkonti lukket, kan pengene jo ikke gå tabt for en udenlandsk myndighed.