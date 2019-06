Lokaldebat: Den 4. juni blev der igen brugt en halv sides spalter til negativ omtale af landbruget, som er så populært for tiden. 65 underskrifter blev afleveret til borgmesteren, fordi naboer er bekymrede. Nu må man håbe, at kommunen gør sig den ulejlighed at se efter:



Hvor mange af dem, som har skrevet under, bare teoretisk kan føle sig generet.

Hvor mange, der er fastboende.

Hvor mange, der har valgt netop Røjlehalvøen som feriested, fordi her er godt at være.

Hvor mange, der for nylig flyttet til Røjlehalvøen velvidende, at det er landbruget, som har skabt et godt sted at være.

Hvor mange underskrifter, der er fra personer, som bor langt væk fra svineproduktionen og bare er medløbere på en populistisk holdning.

At landbrug med eller uden svineproduktion ikke skulle være i tråd med en grøn kommune, strider ganske enkelt mod naturlovene.

Det vil give respekt for kommunen, hvis de klart vil melde ud, hvad deres indstilling er til landbruget - i stedet for at forsinke godkendelsen og sparke spørgsmålet til hjørne og vente på en afgørelse i Båring.

Ingen har henvendt sig om gener indtil nu, og efter en udvidelse vil udledningen være mindre, end den er med den nuværende produktion, så man burde støtte en udvidelse og ikke bekæmpe den med usaglige og udokumenterede påstande.