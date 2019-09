Lokaldebat: Kommunens økonomiske prioriteringer rammer elever i folkeskolen

Fredag 30. august nedlagde personalet på Anna Trolles Skole arbejdet og holdt fagligt møde, hvor de i et brev bl.a. udtrykte deres bekymring for kvaliteten i undervisningen og manglende muligheder for at opfylde Middelfart Kommunes nye vision: Fra Middelfartbarn til verdensborger.

Skolechef Grethe Berggren udtalte efterfølgende, at forholdene på Anna Trolles Skole er et enkeltstående tilfælde. Som lærere og pædagoger på Strib Skole er vi forundrede over denne udtalelse, da både vi og alle skoler i kommunen er meget pressede på økonomien, hvilket mærkes helt ud i klasselokalet til den enkelte elev. Her tænkes på bl.a. ressourcer til vellykket inklusion, faglig støtte, forberedelse af timer, relationsarbejde, mulighed for udvikling af undervisningen og forældresamarbejde.

Vi er meget enige med personalet på Anna Trolles Skole i, at der opstår et paradoks mellem vision og virkelighed. Vi står altid alene med en klasse, hvilket sætter snævre rammer for, hvor langt vi kan tage eleverne med ud i verdenen - ja bare rundt i Middelfart Kommune.

Virksomhedsbesøg, teater, hytteture, de mange kultur- og undervisningstilbud i f.eks. Odense burde være indbegrebet i "Åben skole". Men det hører fortiden til. Budgetterne omkring ekskursioner har aldrig været strammere.

I den netop indgåede aftale mellem Finansministeriet og KL vedrørende kommunernes økonomi i 2020 er der nye penge til de kommunale budgetforhandlinger.

Lærerne og pædagogerne på Strib Skole har et stort ønske om, at der ikke bliver sparet yderligere på folkeskolen, men at der investeres og bruges penge på at realisere visioner og ikke mindst til kerneopgaven - kvalificeret undervisning til eleverne samt en god SFO, der understøtter udviklingen af det hele barn.

Afslutningsvis vil vi gerne understrege vores opbakning til det pædagogiske personale på Anna Trolles Skole. Vi genkender mange af deres udfordringer, og vi vil alle i sidste ende bare gerne lave en god skole for de kommende verdensborgere.