Lokaldebat: Giv mig mine kolleger tilbage

Kommentar til borgmester Johannes Lundsfryd og Børn- og ungedirektør Charlotte Houlberg i Fyens Stiftstidendes artikel af 7. december, "Pressede skoler får økonomisk nødhjælp".

I ovenstående artikel giver borgmester Johannes Lundsfryd udtryk for, at det for ham ikke handler ret meget om budget 2019, men langt mere om det faldende børnetal.

Det er selvfølgelig et synspunkt, man kan anlægge - I min optik er det faktuelt forkert.

Middelfart Kommunes folkeskoler har store økonomiske problemer, og det skyldes budgettet!

Vel er der et lille fald i børnetallet, men der er millionbesparelser i omegnen af 10 mio. kr.

Der er simpelthen ingen sammenhæng mellem faldet i børnetallet og så de massive besparelser.

Det kan ikke nytte at skrue budgettet sammen ud fra antallet af elever, der forlader skolen. Budgettet skal skrues sammen efter de elever, der stadig er der, så de kan få mindst lige så meget kvalitet som før.

Det er problemet!

At der nu bliver fremrykket nogle centrale ressourcer, som alligevel ville tilfalde folkeskolerne senere i 2019 løser ikke problemet. Når der igen i 2020 vil være et lille fald i børnetallet, så står skolerne igen overfor store millionbesparelser.

Derfor er både borgmester og B&U-direktør også meget tilbageholdne med at pege på, at de fremrykkede ressourcer, der vel at mærke skal gå til indsatser der fremmer inklusionen, kan bruges på at genansætte afskedigede lærere. Problemet er, at der med de økonomiske modeller der lige nu ligger for tildeling af ressourcer til folkeskolen på baggrund af børnetallet, også vil vente store besparelser i 2020. Besparelser som kun vil kunne tilvejebringes ved yderligere afskedigelser.

Alt imens dette står på, bliver der flyttet børn fra specialområdet til normalområdet. Men sig mig lige: Hvem skal undervise dem?

De fremrykkede millioner skal bruges klogest muligt påpeger børn- og ungedirektør, Charlotte Houlberg. Det giver jeg hende ret i. Pengene skal bruges, til gavn for børnene. De børn der nu skal flyttes fra specialområdet, kommer fra en hverdag hvor der har været flere lærere omkring dem. Det er det, de har haft brug for, og det har de stadig brug for. Derfor er det klogest at bruge pengene på lærere der skal undervise dem og tage sig af dem.

De økonomiske problemer på skolerne skyldes, at folkeskolen er underfinansieret - Så simpelt er det!

Der er brug for reelle økonomiske investeringer i folkeskolerne, så hverdagen igen kan hænge sammen. Det er simpelthen ikke i orden, at skolelederne tvinges til at lave "kreative" og "nytænkende" fiksfakserier for at afbøde konsekvenserne af de år for år færre ressourcer.

Og giv mig så lige mine kollegaer tilbage, tak! - Der er brug for dem derude.