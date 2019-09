Lokaldebat: Folkeskolen er underfinansieret - frivillige samler ind til gynger og rutsjebaner

Hatten af for de frivillige ildsjæle bag projektet "Strib i bevægelse".

Foreningen af samme navn har sat sig det mål "at få legepladsen ved indskolingen (Strib Skole) til at blive attraktiv og fuld af gode legeredskaber til de 284 børn".

Sådan står der i den skrivelse, som skolen har sørget for, at børnene får med hjem. En skrivelse - der foruden at fortælle om den gode hensigt - er forsynet med et kontonummer og et Mobilepay-nummer.

For det handler selvfølgelig om at samle penge ind til projektet, og ja, det burde måske være en kommunal opgave. Men i et forsøg på at lade skolen prioritere personaleressourcer frem for gynger og rutsjebaner vælger foreningen nu at finde midlerne til skolens legeplads uden om den kommunale økonomi.

Det er bestemt et flot og beundringsværdigt arbejde, foreningen gør med frivillig arbejdskraft.

Men i den verserende debat om skolernes økonomi er det desværre også et eksempel på, at folkeskolen er underfinansieret i forhold til de forventninger og visioner, som forældre og politikere udtrykker.

Tilbage i august 2014 blev vi lovet en folkeskole med længere skoledage, mere bevægelse og mere af den spændende og afvekslende undervisning. Der var ingen, der dengang sagde, at rammerne for de mindste børns bevægelse skulle betales af forældrene selv.

For et par uger siden var det Anna Trolles Skole, der bragte sig i mediernes søgelys, fordi der ikke er penge til, at skolen kan åbne sig mod omverdenen.

I sidste uge gjorde det pædagogiske personale ved Strib Skole opmærksom på, at man her står i samme situation, og nu kan jeg som forælder konstatere, at der ikke er råd til en legeplads. Hvad bliver det næste eksempel på, at visionerne i vores folkeskole for længst har overhalet de midler, der bliver afsat?