Lokaldebat: Der må gøres en fælles indsats for folkeskolerne i Middelfart

Det var bestemt opløftende og positivt for fremtiden for Middelfart Kommune, at vi målt på erhvervsvenlighed i Dansk Industris seneste analyse er avanceret til nummer 4 ud af i alt 98 kommuner. Det vil uden tvivl friste andre virksomheder til at vælge at etablere sig i Middelfart Kommune og give eksisterende firmaer lyst til at investere i nye arbejdspladser.

Men der er desværre også malurt i Dansk Industris analyse, der påpeger, at kommunens folkeskolers evne til at løfte eleverne fagligt ligger i den tunge ende sammenlignet med andre kommuner. Det er problematisk, og der må gøres en fælles indsats af byråd, skolebestyrelser, ledere og ikke mindst lærere for at få højnet elevernes faglighed. Det skylder vi dem som fremtidige medarbejdere i et teknologisk udviklet videnssamfund som Danmark.

Og så skal det ikke glemmes, at der i Middelfart Kommune er stærke alternativer til den kommunale folkeskole: Brenderup Realskole, Nørre Aaby Realskole, Fænøsund Friskole og Middelfart Friskole. Skoler der de seneste år har oplevet en velfortjent vækst i antal elever. Blandt andet fordi en høj faglighed et en vigtig del af netop de skolers DNA.