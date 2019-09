Lokaldebat: Byggehøjden på Kulgrunden nærmer sig Rundetårns højde

Lokaldebat: Om lidt bliver der bygget på Kulgrunden, når lokalplanen vedtages

Det ser virkelig godt ud bedømt ud fra plancherne, som er opsat på Havnegade. Ros til Nissen Group både for at løbe den økonomiske risiko og for, at de nu har fundet en byggeplan sammen med Plan og Byg fra kommunen.

Mon ikke der er nikket ok til projektet fra politisk hold også, idet lejligheder er udbudt til salg umiddelbart efter, Økonomiudvalget har sagt ja til udarbejdelse af lokalplanen for området. Ellers løber man jo en vis risiko.

Som nærmeste nabo til projektet går min skepsis på byggehøjden.

Rundetårnet er 35 meter, og byggeriet på Kulgrunden må ikke overstige 27 meter plus det løse til elevatortårne, ventilation, tekniske anlæg med videre, som der står i lokalplanforslaget. Så der er kun nogle "få" meters forskel.

En anden måde at visualisere det på er, at du stiller dig op foran parkeringshuset. For at forholde dig til højden skal du forestille dig, at parkeringshuset er 3,5 gange højere. Parkeringshuset er nemlig kun otte meter i højden.

Da hverken kommunalpolitikerne, vores aktive avis eller andre har skrevet noget om det, så er det nok bare min tanke.

Håber de involverede parter inklusive politikerne tager en god og rigtig beslutning.

I har kun eet skud i bøssen. Så held og lykke til alle parter.