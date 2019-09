Lokaldebat: Aldrig har jeg set et mere morsomt, begavet, vanvittigt, tosset og ustyrligt skørt stykke gadeteater

I forbindelse med kulturugens afslutning overværede jeg fredag aften en fransk gadeteatergruppe, Cie Cacahuéte, opføre et gadeteaterstykke, de havde kaldt "Mama's Funeral", Mors begravelse. De talte kun fransk, men alligevel forstod vi alt, hvad de sagde gennem deres kropssprog.

Aldrig har jeg set et mere morsomt, begavet, vanvittigt, tosset og ustyrligt skørt stykke gadeteater.

Gruppen, som bestod af de fem skuespillere plus tre lokale statister, havde opsat en ramme, hvori de ville vise os en mors begravelse. Til stede var ægtemanden i en kørestol, datteren og to slægtninge eller bekendte plus alle os, som var tilskuere. Og vi var mange tilskuere, vel mellem 100-150. Vi blev inddraget i dette ligfølge, som startede ved Danske Bank og butik Alwilda med et par vanvidsscener. Følget bevægede sig ind over Torvet og smed kisten op på et bord ved Guldkronen, hvor Skjold Koret pludselig blev inddraget som en del af dette optrin.

Ned til Havnegade, hvor der var en crazy toiletscene ved Razz. Følget bevægede sig hen ad Havnegade kun afbrudt af, at datteren mere eller mindre frivilligt lod sig voldtage på græsplænen ved den store mindesten for Snoghøj-overfarten. Biler blev standset og inddraget i "festlighederne". Alt og alle blev inddraget som en rekvisit eller deltager.

Det var improvisation på improvisation - pludselig opstod der en episode med en tilskuer, som selv sad i en kørestol. Faderen i teaterstykket, som også sad i kørestol, og hele ensemblet fandt nu på at lave et kørestolsræs, som tilskueren i kørestolen var med på. Det var absurd teater, når det er bedst.

Det hele endte med, at følget og kisten blev fragtet ned og om bord til det gode skib Mira, hvor skuespillet skulle fortsætte i Fredericia.

Men slutningen kan også forstås som færgemanden, der sejler den afdøde over i dødsriget.

Tak til Middelfart Biblioteket, som stod for dette arrangement, og som har fundet frem til denne gruppe. Ug+ med pil opad og alle de stjerner, der kan opdrives.