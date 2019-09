Lokaldebat: 12 idéer til, hvordan vi kan skabe et endnu bedre Middelfart

Jeg har en række idéer til tiltag, man kan lave i Middelfart:

1) Et havnebad som i Odense eller på Islands Brygge.

2) Et område på havnen med skate- og basketballbane.

3) Bedre legepladser på havnen.

4) trampoliner i vejen a la de i København.

5) En legeplads på marinaen.

6) Et kulturhus med musikarrangementer, foredrag, danse- og balletforestillinger, opera, street-dance-battle og konkurrencer.

7) Gadeoptræden i forbindelse med halloween, jul eller lysfester.

8) Oftere brug af den gamle bydel, eventuelt til aktiviteter a la Den Fynske Landsby med udklædte folk fra gammel tid.

9) brug af Hindsgavl en gang om året til middelalderfest.

10) Flere bycykler omkring havnen.

11) Et streetfood-område som Storms Pakhus i Odense.

12) Et sansekulturhus for børn.

For det første bør man få de unge mennesker tilbage til Middelfart. Bubbas (diskotek, red.) lukning har for eksempel ført til, at flere søger andre muligheder for at gå i byen.

Hvis vi kigger bare 10 år ud i fremtiden, hvem skal så få Middelfart til at gro, hvis alle vores unge til den tid er draget væk? Vi skal tænke langsigtet og i aktiviteter, som både henvender sig til det ældre og det yngre publikum.

Vi skal og kan lære af Svendborg, Odense og Vejle, som formår at finde på nye og spændende tiltag.

Samtidig er vi nødt til at blive bedre til at formidle, når der sker noget. Dette bør ikke kun være på sociale medier, men også med plakater eller en stander som den på marinaen.

Vi har så mange tomme erhvervsbygninger. Vi må forsøge at få ejerne af disse på nye tanker. Samtidig skal Middelfart Kommune være taktisk. Man nedlægger ikke en legeplads på marinaen for at bruge den til byggeplads.

Man laver heller ikke gennemrenovering af byen i højsæsonen. Man er nødt til at tænke over, hvordan vi syner udadtil for turister. Middelfart Kommune har vist, at der er penge i kassen, idet de har købt industrihavnen. Så her er, hvad den kunne bruges til i stedet for flere dyre lejligheder og huse.