Lokalarkivet rykker på plejehjem: Opretholder samme serviceniveau

Strib: Strib - Røjleskov lokalhistoriske arkiv er ligesom Strib Bibliotek ramt af den forestående renovering af bygningen i Vestergade i Strib.

Arkivet er i gang med at tømme sine lokaler og udstationere rekvisitter forskellige steder.

- Vi forsøger at opretholde det samme serviceniveau som hidtil. Vi holder som sædvanlig åbent om mandagen fra kl. 16 til 18, nu er det bare på Ældrecenteret Rudbækshøj på Strib Landevej, hvor vi har fået et lokale stillet til rådighed. Her modtager vi meget gerne besøgende, som vil fortælle eller høre noget af lokalhistorisk interesse. Vi modtager også gerne arkivalier eller fotos eller lignende, som vi stadig kan registrere og opbevare på betryggende vis. Vi har lånt gode lokaler på den tidligere Aulby skole, hvor vi kan have arkivalier og foto og lignende opbevaret under gode forhold. Vores møbler bliver opbevaret på Strib Skole. Vi forsøger også at holde gang i nogle lokalhistoriske aktiviteter, ajourføring af hjemmesiden www.striib.dk, bidrage til tidsskriftet Bavnen, lave udstillinger, lokalhistoriske videoproduktioner, ruter med QR-koder og lignende, lyder det fra arkiv-medarbejderne.

- Så glæder vi os til om seks til syv måneder at vende tilbage de nyrenoverede lokaler, hvor vi vil gøre vores bedste for at skabe gode opbevaringsmuligheder og et inspirerende miljø for lokalhistorisk interesserede.