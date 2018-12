Lokalarkivet for Røjle-Strib står til at miste halvdelen af sine kvadratmeter, når Strib Bibliotek er færdigrenoveret. Arkivets frivillige føler, at de ikke er blevet hørt. Biblioteksleder Charlotte Pedersen erkender, at det er gået stærkt med planerne. Hun vil nu indkalde til et møde, hvor målet er at få slået stregerne på indretningen, så der bliver plads til alle.