Asperup: Gruppen "Gå-dig-glad i Asperup" udvider nu terrænet og tager også på ture uden for kommunegrænsen. Blandt andet skal man i løbet af foråret besøg steder i Bogense.

Årsagen til, at man søger længere væk hænger sammen med, at der er flere og flere med i vandregruppen fra hele Vestfyn, oplyses det. Men derudover planlægges det også at tage en tur til Paulas have i Harndrup.

Ture i foråret 2018 22. marts: Nørre Aaby Tusindårsskoven5. april: Fønsskov



12. april: Gelsted Holmegaard



19. april: Ejby Hallen



26. april: Varbjerg



3. maj: Harndrup Mose



17. maj: Brenderup Banesti



24. maj: Naturcentret, Gl. bro



28. maj: Ladywalk



31. maj: Strib Strandsti



7. juni: Fogense Enge



14. juni: Lykkegårdsvej



21. juni: Gyldensten Slot



9. august: Harndrup, Paulas Have

"Gå-dig-glad" blev i 2007 sat i værk af nogle lokale modne kvinder, der havde lyst til motion og samvær - og i øjeblikket er gruppen, som også har fået nogle mandlige medlemmer, afsted hver torsdag fra klokken 9.30 - i regn og slud, men helst i solskin - ved skov og strand. Og der er +/- 40 med hver gang.

Turene er tilrettelagt med ønsker fra alle deltagere, er på 5-6 kilometer og udgår fra Sognehuset samt afsluttes altid med kaffe. Og så har deltagerne i gruppen altid fordelt en række opgaver imellem sig. Nogle sørger for kaffe, mens andre har ansvaret for at indsamle ønsker til kommende ture eller sørge for tilmeldinger, hvis man for eksempel skal deltage i en "Lady Walk". Og så er der dem, der klarer drikkevarerne til julefrokost. /EXP