Lokal musiker inviterer til babykoncerter i hele kommunen

Middelfart: Undersøgelser viser, at musik er gavnligt for børns udvikling. Julie Ben Semmane, som er musiker og mor til en lille pige, er klar med ni babykoncerter i Middelfart Kommune. Netop i sin rolle som mor har hun fundet inspiration til en koncert skabt til babyer og deres forældre under overskriften "Babys første koncert".

Koncerterne finder sted 13., 18., 20., 24., og 30. september klokken 10.30 på biblioteket på Kulturøen, 19. og 26. september klokken 10 på Ejby Bibliotek, 12. september klokken 10 i Nørre Aaby Skoles Samlingssal og 23. september klokken 10 i kulturrummet i Brenderup Hallen.

/EXP