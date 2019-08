Lokal klub fylder 90 år: Nu er første spadestik til ny kunstgræsbane taget

Nørre Aaby: Det var en fødselsdag af de helt store, der blev fejret foran klubhuset i Nørre Aaby lørdag. NIK (Nørre Aaby Idrætsklub) fylder i 90 år i år, og den runde fødselsdag blev fejret med både taler, en U17-landskamp (Island-Færøerne, 6-0) og et spadestik, ikke mindst.

Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd (S) tog lørdag det første spadestik til det, der gerne skal nå at blive til en ny kunstgræsbane, før vintersæsonen begynder. En bane til knap fem millioner kroner, hvoraf tre fjerdedele kommer fra Middelfart Kommune. Ved fejringen blev også 250.000 kroner overrakt af Jørgen Sækmose på vegne af den Fynske Banks fond.

Slutteligt blev der råbt tre gange længe leve for klubben, og formand for NIK Kaj Johansen takkede spillere, medlemmer og trænere for deres opbakning.