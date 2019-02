Lokal hjælpeorganisation under pres: Vi savner flere unge medlemmer

Under 10 procent af SOS Gambias medlemmer og støtter er under 30 år, og derfor håber formanden for den lokale hjælpeorganisation, at flere unge får øjnene op for frivilligt arbejde.

Middelfart: Rigtig mange medlemmer i hjælpeorganisationen SOS Gambia er på den gode side af 50. Faktisk er halvdelen af medlemmerne i bestyrelsen over 65. Det tvinger formand Susanne Skov til at tænke på organisationens fremtid. Hun er ikke bekymret endnu, men det er vigtigt, at også de unge får øjnene op for SOS Gambia og for frivilligt arbejde i det hele taget.

- De unge kommer med en anden tilgang til tingene, de har nye måder at gøre tingene på, og de har nye ideer, siger hun og fortæller, at hun allerede har oplevet, hvordan et samarbejde mellem unge og ældre medlemmer af organisationen kan være en god kombination.

- Og så skal vi jo have nogle unge til at tage over en dag, tilføjer formanden.

Susanne Skov vurderer, at under 10 procent af organisationens medlemmer og støtter er under 30 år. Og det er ikke helt nok, mener hun.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld. Jeg kan se, hvor meget glæde de unge, vi har haft afsted, får ud af det. Det sætter et perspektiv på tilværelsen, siger Susanne Skov og fortæller, at to unge piger de seneste år er flyttet til Gambia i et par måneder for at give en hånd med blandt andet organisationens skoleprojekt.