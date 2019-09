- For hvad var det værste, der kunne ske egentlig? At jeg måtte lukke igen, hvis det ikke gik, forklarer Dorte Børmose, som lørdag åbnede galleri med egne værker på netop den adresse.

Middelfart: Skæbnen. Et vink med en vognstang. Det var, hvad det var, da keramiker og billedkunstner Dorte Børmose fik øje på lokalerne i Østergade 27. De var til leje, og efter en tid i tænkeboks slog hun til.

Farverne sætter det i gang

- Det er farverne, der sætter det i gang, fortæller Dorte Bærmose om, hvordan hendes farverige malerier bliver til. Det er interessen for en farve, som bare må prøves af.

Herefter kommer formerne, som ofte er ballerinaer og klovne. To figurer, som ifølge Dorte Børmose kan noget særligt. Det er især den dansende ballerinas former, der fascinerer hende - ligesom klovnen, dens mimik, og det den står for også gør det.

- Jeg kan blive helt høj, når jeg står der og maler, forklarer Dorte Bærmose.

Dorte Børmose er født i 1954 i Langeskov på Fyn og er både keramiker og billedkunstner.

Østergade 27 har tidligere huset butikken Rumlepotten, en fodplejeklinik og en spillehal.