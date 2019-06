Lokal betjent og byrådspolitiker satsede på folketingsplads: - Vi må op på hesten igen

Middelfart/Båring: DF's byrådspolitiker Steffen Daugaard i Middelfart har de seneste fire uger ført valgkamp i Hedensted og resten af Østjyllands Storkreds.

Og han havde inden valgdagen en god fornemmelse om et godt valgresultat

Men han ærgrer sig dagen derpå.

- Min lille amatørprognose siger, at jeg ikke kommer i nærheden af noget som helst, lyder det fra DF'eren, inden de personlige stemmer i storkredsen er talt endeligt op.

Senere står det klart, at han får i alt 575 personlige stemmer.

- Vi (Dansk Folkeparti, red) er halveret overalt. Jeg tager det ikke specielt personligt med den nedsmeltning. Vi må op på hesten igen, siger Steffen Daugaard, der til dagligt er betjent ved Fyns Politi.

Han gik benhårdt efter en plads i Folketinget, men bemærker, at det må være et hårdere nederlag for nogle af de DF-profiler, der røg ud.

- Der er nogle skæbner og tragedier, bemærker Steffen Daugaard, der ikke ønsker at oplyse, hvor mange penge han har ofret på valgkampen.

- Det bliver mellem mig og min kone, men jeg kan sige så meget, at jeg ikke skal ud at samle flasker, siger han.