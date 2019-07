Lokal arkitekt har tegnet Stribs nye bibliotek: Klassisk, men bæredygtigt og moderne

Jesper Henriksen fortæller, at lokale kræfter i sin tid bad ham om at "slå nogle streger". De streger faldt i god jord, og han blev herefter hyret som arkitekt på projektet, som skal omdanne Strib Bibliotek til mere og andet end et bibliotek.

Har bevaret den klassiske form

Jesper Henriksen fortæller, at udgangspunktet har været at bevare den klassiske længeformede bygningsform, men samtidig give bygningen et moderne og enkelt udtryk.

- Jeg har bevaret den klassiske form, som huset har, men jeg har renset den og lavet en moderne fortolkning, så det bliver en enkel bygning, siger han og fortæller, at han blandt andet har ændret på bygningens indgangsparti, så det i højere grad er integreret i bygningen og samtidig åbner op mod både Vestergade og Scharlingsvej.

- Det har været en kæmpe glæde for mig at tegne den, fordi der er så mange, der kommer til at bruge bygningen. Det bliver fantastisk at få sådan et hus, som er med til at udvikle det allerede store foreningsliv i byen, fortsætter Jesper Henriksen.

Foruden at være bygningsarkitekt er Jesper Henriksen også uddannet i møbel- og snedkerfaget og som indretningsarkitekt.