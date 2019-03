Nørre Aaby: Det danske fodboldlandshold burde efter torsdagens uinspirerede indsats mod Kosovo have vendt snuden mod Fyn og lørdag slået et smut forbi Vestfynshallerne. Her blev der nemlig budt på anderledes spilleglæde og fart over feltet blandt de 350 lokale børn på mellem fem og otte år, som havde sat hinanden stævne.Bag begivenheden stod Nørre Aaby Båring Håndboldklub, der havde inviteret alle børneklubber i Middelfart Kommune. Det betød, at der var spillere fra både Strib, Middelfart, Ejby og Nørre Aaby samt Aarup, Tommerup, Vissenbjerg og Langeskov.

Dagen begyndte med fælles indløb med musik og røgmaskine, hvor efter kampene bølgede frem og tilbage i både hal 1 og hal 2, mens hal 3 var optaget af en stor hoppeborg.